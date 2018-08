Derome Plusshus hat Probebetrieb in Varberg gestartet

Im August hat der zur schwedischen Derome Gruppe gehörenden Fertighaushersteller Derome Plusshus planmäßig den Probebetrieb in dem neuen Fertighauswerk Varberg aufgenommen. Bei einer Besichtigung der Anlage durch den schwedischen Unternehmensminister Mikael Damberg kündigte Derome Plusshus für November den Start der regulären Produktion von Holzbaumodulen an. In dem Werk, in das Derome insgesamt rund 250 Mio skr investiert hat, können jährlich bis zu 600 Module hergestellt werden. Baustart war im Sommer vergangenen Jahres. Neben Varberg produziert Derome Plusshus bereits an den Standorten Byske und Kristinehamn.