Denton wird neuer Chief Financial Officer bei Lowe’s

Der US-Baumarktkonzern Lowe’s hat gestern David Denton zum Nachfolger für Marshall Croom auf der Position des Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Zurzeit ist Denton noch CFO bei dem US-Pharmaziehandelsunternehmen CVS Health. Er wird zu Lowe’s wechseln, sobald ein zurzeit noch laufendes Akquisitionsprojekt von CVS abgeschlossen ist. Ein genauer Zeitpunkt wurde noch nicht genannt. Der aktuell amtierende CFO Croom wird Anfang Oktober in den Ruhestand treten.



In den vergangenen Wochen hatte Lowe’s mehrere Veränderungen in seiner Führungsstruktur vorgenommen und in diesem Zusammenhang verschiedene neue Posten auf der Ebene eines Executive Vice President (EVP) geschaffen. Neben dem CFO gibt es fünf weitere EVP; im Einzelnen handelt es sich dabei um William Boltz (EVP Merchandising), Donald Frieson (EVP Supply Chain), Bill McCanless (EVP General Counsel and Corporate Secretary), Joseph McFarland (EVP Stores) und Jennifer Weber (EVP Human Resources). President und CEO des Konzerns ist Marvin Ellison.