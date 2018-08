Cree und Elk Fertighaus vereinbaren Kooperation

Der Holz-Hybrid-Bauspezialisten Cree mit Sitz in Bregenz/Österreich und der österreichische Fertighaushersteller Elk Fertighaus bündeln ihre Kompetenzen in den Bereichen Systemplanung und Fertighausbau.



Ende Juli haben beide Unternehmen eine enge Zusammenarbeit beim Bau von mehrgeschossigen Holz-Hybridgebäuden angekündigt. Hauptzielgruppen sollen demnach gewerbliche Wohnbauträger und der gemeinnützigen Wohnbau sein. Cree soll dabei seine Systemplanung-Kompetenzen sowie seine Erfahrungen im mehrgeschossigen Holzbau einbringen, Elk steuert seine Kompetenzen in den Bereichen industrielle Vorfertigung bei.



Mit Wohn-, Büro- und Gewerbe-Projekte in Wolkersdorf und Wien mit zusammen rund 70.000 m² werden bereits die ersten beiden gemeinsamen Projekte durchgeführt.