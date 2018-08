China will 25 % Importzoll auf US-Laubholz erheben

Nachdem US-Präsident Donald Trump am 1. August seine Forderung nach Zöllen auf importierte chinesische Waren von 10 % auf 25 % erhöht hat, hat China seinerseits in dem Handelsstreit mit Plänen zu höheren Zöllen auf US-Importe reagiert. Von einem zusätzlichen 25 % Importzoll könnten nach Einschätzung des American Hardwood Export Council (AHEC) auch Importe von Laubholz aus den USA in China betroffen sein. Michael Snow, Excecutive Director von AHEC, hat sich gegenüber amerikanischen Medien besorgt über die Auswirkungen auf die US-amerikanische Laubholzindustrie gezeigt.



Für das erste Quartal 2018 hatte AHEC im Rahmen der 23. Convention für die Verkaufsregion Southeast Aisa & Greater China vom 21. bis 22. Juni in Xian/China noch von deutlichen Exportsteigerungen berichtet. So sind die gesamten Laubholzverkäufe in diese Verkaufsregion im ersten Quartal um 12,8 % auf einen Wert von 644 Mio US$ gestiegen. Allein auf China entfiel dabei ein Zuwachs von 14,3 % auf 563 Mio US$.