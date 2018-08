CFP wird Exklusivvertrieb für CalPlant-MDF übernehmen

Der US-amerikanische Sperrholzhersteller Columbia Forest Products (CFP) wird nach Inbetriebnahme des derzeit von CalPlant in Willows/Kalifornien errichteten MDF-Werkes den exklusiven Vertrieb der unter Verwendung von formaldehydfreien Bindemitteln aus Reisstroh hergestellten Platten übernehmen. Nach Angaben von CFP soll der Produktionsstart der auf eine Jahreskapazität von 140 Mio sqft (Basis ¾’’) bzw. rund 250.000 m³ ausgelegten Anlage Mitte 2019 erfolgen. Damit hat sich der ursprüngliche Zeitplan etwas verzögert. Bei Freigabe des Projektes im Juni 2017 war eine Inbetriebnahme zum Jahresende 2018 avisiert worden. Zum gleichen Zeitpunkt hatte CalPlant bei Siempelkamp eine komplette MDF-Produktionslinie mit einer ContiRoll der neunten Generation in den Abmessungen 10 ft x 35,4 m geordert. Auf dieser können Platten im Stärkenbereich von 2-30 mm mit einer variablen Breite zwischen 8 ft und 10 ft produziert werden.



CFP betreibt in den USA und in Kanada derzeit acht Laubsperrholzwerke und fünf Furnierwerke. Über die übergeordnete CalPlant I Holdco LLC, an der CFP Anteile hält, ist das Unternehmen auch an CalPlant I beteiligt. Für den Vertrieb der von CalPlant produzierten MDF sollen die bestehenden Kanäle im Bereich Laubsperrholz genutzt werden. Nach Angaben von CFP werden die Produkte bislang unter anderem über den Großhandel sowie die Baumarktkette The Home Depot und zudem auch direkt an Industriekunden vermarktet.