British Columbia: Waldbrände auf 12.985 km² Fläche

Die Regierung der kanadischen Provinz British Columbia hat aufgrund der andauernden Waldbrände den Mitte August für zunächst zwei Wochen erklärten Ausnahmezustand bis 12. September verlängert. Laut der vorgestern vom Ministry of Public Safety and Solicitor General veröffentlichten Erklärung soll mit dem für ganz British Columbia geltenden Ausnahmezustand sichergestellt werden, dass alle benötigten Ressourcen in einer koordinierten Reaktion auf die Situation der Waldbrände bereitgestellt werden können und die öffentliche Sicherheit weiterhin gewährleistet ist. Bislang hat die Regierung 34 Evakuierungsbefehle für fast 3.200 Menschen und 53 Evakuierungsalarme für fast 22.000 Personen ausgesprochen.



Zum Zeitpunkt der Erklärung waren in der Provinz insgesamt 534 einzelne Waldbrände aktiv. Bis zum Stichtag 28. August haben Waldbrände eine Fläche von 12.985 km² bzw. 1,299 Mio ha zerstört, das sind bereits jetzt um 6,8 % mehr als im Gesamtjahr 2017, das mit 12.161 km² bereits als Rekordjahr in die Geschichte eingegangen war. Vor 2017 war 1958 mit 8.560 km² als das Jahr mit der größten Waldbrandfläche in der Statistik geführt worden.