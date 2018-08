Brimax hat Impuls- und Puris-Übernahme angemeldet

Die Brimax Beteiligungs GmbH mit Sitz in München hat den geplanten Mehrheitserwerb an den verbundenen Unternehmen Impuls Küchen und Puris Bad am 2. August beim Bundeskartellamt zur Genehmigung angemeldet. Neben der von der Schüller Möbelwerk kontrollierten Beteiligungsgesellschaft ist auch der Impuls Küchen- und Puris Bad-Geschäftsführer Georg Billert an der Transaktion beteiligt.



Brimax und Billert hatten sich in der zwei-ten Julihälfte mit dem bisherigen Eigentümer Steinhoff Möbel Holding auf den Verkauf aller Anteile an den beiden Unternehmen verständigt. Nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen, zu denen vor allem die kartellrechtliche Freigabe gehört, soll die Transaktion rückwirkend zum 1. April abgeschlossen werden.