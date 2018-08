Brandschaden im Pelletwerk von Weinzierl

In der Trocknungsanlage des Pelletwerks der Holzwere Weinzierl in Vilshofen ist es gestern zu einem Brandschaden gekommen. In einer ersten Stellungnahme gegenüber der Tageszeitung Passauer Neue Presse hat Weinzierl den Schaden mit 250.000-500.000 € angegeben, abhängig von der Dauer des durch den Brand verursachten Produktionsausfalls. Das Feuer war nach Angaben der Polizei nach Abschluss der während der Betriebsferien durchgeführten Instandhaltungsarbeiten und einem bereits erfolgten Probelauf der Anlage ausgebrochen. Ein Mitarbeiter von Weinzierl wurde bei dem Brand verletzt.



Die Pelletproduktion war von Weinzierl im vergangenen Jahr mit 150.000 t/Jahr angegeben worden.