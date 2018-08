Brand verursacht hohen Sachschaden bei Thomsen

Ein Brand hat bei dem Hersteller von Räucherspänen und dem Energieholzhändler Thomsen in Handewitt/Schleswig-Holstein am Montag Abend einen hohen Sachschaden verursacht. In ersten Schätzungen geht die Polizei von einem hohen sechsstelligen Betrag aus. Das Feuer hat eine rund 3.000 m² große Lagerhalle sowie im Freien lagernde Warenbestände in der Nähe des Firmensitzes zerstört.