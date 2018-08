Borkenkäfer: Ministerium erlaubt zusätzliche Saisonkräfte

Das österreichische Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz hat das Kontingent für Saisonarbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft um 500 Stellen aufgestockt. Damit dürfen Forstunternehmen und -betriebe in Nieder- und Oberösterreich sowie in der Steiermark und Kärnten zur Bewältigung der Borkenkäferkalamität zusätzliche Saisonarbeitskräfte einstellen. Die Erhöhung des Kontingents war von der Landwirtschaftskammer Österreich gefordert worden, da für die Aufarbeitung des Käferholz zu wenig Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. In einer Mitteilung hat die Landwirtschaftkammer darauf hingewiesen, dass die bisherigen Bemühungen zusammen mit dem Arbeitsmarktservice, den Arbeitskräftebedarf im Inland zu decken, nicht ausreichend waren.