Boise Cascade: Positiver Absatztrend bei EWP hält an

Der Geschäftsbereich „Wood Products“ der US-amerikanischen Boise Cascade konnte seinen Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 % auf 425,5 Mio US$ steigern. Die deutliche Steigerung wurde von dem Unternehmen vor allem auf höhere durchschnittliche Verkaufspreise bei Sperrholz (+26 %), LVL (+10 %) und I-Joists (+12 %) zurückgeführt.



Während die Sperrholzlieferungen mit 368,9 Mio sqft (Basis 3/8'') auf Vorjahresniveau lagen, hat bei LVL und I-Joists auch der Absatz um 3 % auf 4,8 Mio ft³ bzw. um 5 % auf 68,1 Mio lft zugelegt. Über das gesamte erste Halbjahr ergeben sich fast identische Zuwachsraten wie im Geschäftsjahr 2017, als der Absatz bei LVL und I-Joists um 6 % bzw. 4 % gesteigert werden konnte.



Das EBITDA des Geschäftsbereiches ist im zweiten Quartal um 82 % auf 55,9 Mio US$ und die daraus errechnete Marge von 8,8 % auf 13,1 % gestiegen. Das operative Ergebnis hat sich mit 36,5 Mio US$ mehr als verdoppelt. Nach Angaben von Boise Cascade konnten höhere Einkaufspreise für Rundholz und die bei der Produktion von I-Joists verwendeten OSB vor allem durch die besseren durchschnittlichen Verkaufspreise überkompensiert werden.