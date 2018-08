BMF und HPE bilden künftig eine Bürogemeinschaft

Die Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser (BMF) bildet mit dem Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) in dessen neuer Geschäftsstelle im Bad Honnefer Stadtteil Rhöndorf künftig eine Bürogemeinschaft. Der HPE war zum 1. Mai von Bonn nach Bad Honnef umgezogen. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich zudem die Geschäftsstelle des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF). In diesem Gebäude, in der auch der war die BMF bislang untergebracht, sind auch die Büros des Hauptverbands der Deutschen Holzindustrie (HDH) und des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM)



Der BMF-Vorsitzender Martin Rensch begründete den Umzug mit der anstehenden Erweiterung des BMF-Teams um einen weiteren Güteprüfer. Die Nähe zum BDF, als wichtigster Partner der BMF, bleibt laut Rensch weiterhin erhalten.