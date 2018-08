Begros hat Produktentwicklung auf Mitglieder übertragen

Der Möbeleinkaufsverband Begros hat seine Struktur angepasst und die Produktentwicklung vollständig auf die Verantwortlichen der Mitgliedsunternehmen übertragen. Nach Angaben von Begros hat der Verband bisher an der Produktentwicklung durch die zwei zusätzlichen Produktmanager Roland Starkloff und Bernd Große-Frericks mitgewirkt. Mit der Übertragung werden Starkloff und Große-Frericks die Begros verlassen. Alle datenbasierten Analyseprozesse, die Entwicklung und Moderation von Strategieprozessen, die Optimierung der Wertschöpfungskette, das Qualitätsmanagement und das Stammdatenmanagement werden in der Begros-Zentrale in Oberhausen organisiert. Dem Verband sind aktuell 13 Unternehmen mit zusammen rund 250 Einrichtungshäusern und Fachmärkten angeschlossen.