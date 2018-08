Auf Kogler-Sägewerksgelände entsteht Solarmodul-Fabrik

Auf dem ehemaligen Sägewerksgelände in Liebenfels/Kärnten erfolgte gestern durch die Energetica Industries der Spatenstich für den Bau eine Fabrik für Solarmodule. Nach eigenen Angaben soll das neue Werk mit einer Kapazität von jährlich 1,0 Gigawatt Solarmodulleistung bzw. jährlich 5 Mio m² Solarmodulen das größte Werk in Europa werden. Für das Werk nutzt Energetica ein 6,3 ha großes Gelände im Power Business Park Liebenfels. Das Industriegebiet war von der bereits 2008 von Andreas Kogler gegründeten AE100 entwickelt worden. Den Strombedarf des Werks deckt Energetica über eine Photovoltaikanlage mit 2,7 MWp und einen entsprechenden Batteriespeicher ab. Für die benötigte thermische Energie wird unter anderem das benachbarte Biomasseheizkraftwerk Klagenfurt-Nord genutzt.



Die Pläne zum Bau eines Werks für Photovoltaikanlagen auf dem ehemaligen Sägewerksgelände waren von Kogler bereits Ende 2017 angekündigt worden. Bevor das Gelände 2017 vom Alteigentümer Kogler zurückgekauft wurde, war es von August 2008 bis Frühjahr 2017 im Besitz der Hasslacher Norica Timber. Hasslacher hatte das damals als Kogler Holz firmierende Sägewerk mit einer Einschnittkapazität von 330.000 fm/Jahr am 1. September 2008 übernommen.