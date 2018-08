Arbonia: Ertrags- und Umsatzverbesserung bei Türen

Der Schweizer Gebäudezulieferer Arbonia hat im ersten Halbjahr in seiner Division „Türen“ ein Umsatzplus von 15,1 % auf 181,1 Mio sfr erwirtschaftet; währungsbereinigt belief sich das Wachstum auf 7,7 %. Das EBIT dieser Division konnte auf 9,7 Mio sfr gesteigert werden. Das EBITDA verbesserte sich auf 20,1 Mio sfr bzw. bereinigt um Sondereffekte auf 20,6 Mio sfr.



In der Division „Fenster“ konnte Arbonia zwar ebenfalls einen Umsatzanstieg um 16,5 % auf 165,7 Mio sfr erzielen, die Ergebnisse haben sich hier allerdings zum Teil verschlechtert. So ist das EBIT mit -7,3 Mio sfr weiter in die Verlustzone abgerutscht. Das EBITDA hat sich mit 1,6 Mio sfr zwar erhöht; bereinigt um Sondereffekte und positive Währungseinflüsse lag das EBITDA allerdings nur bei -2,5 Mio sfr. Den Druck auf die Ergebnisse führt das Unternehmen in erster Linie auf die Produktionsverlagerung der Holzfensterproduktion vom Schweizer Standort Altstätten an den Standort der deutschen Tochtergesellschaft Wertbau in Langenwetzendorf zurück. Langenwetzendorf soll als neues Holz-Kompetenzzentrum fungieren; aufgrund von Verzögerungen beim Hochfahren der Produktion muss Arbonia bislang allerdings noch einen Teil der Fertigung in Altstätten aufrecht erhalten.



Im Gesamtkonzern ist der Umsatz im ersten Halbjahr um 15,6 % auf 645,6 Mio sfr gestiegen. Beim EBIT wurde ein Anstieg um 76,4 % auf 12,1 Mio sfr erreicht; ohne Sondereffekte lag das EBIT mit 8,4 Mio sfr rund 12 % über dem Vorjahr. Das Konzernergebnis hat sich auf 6,7 Mio sfr erhöht.