American Woodmark hat Umsatz zweistellig gesteigert

Der Umsatz des US-amerikanischen Küchen- und Badmöbelherstellers American Woodmark hat sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 im Vergleich zum Vorjahr um 55 % auf 429,0 Mio US$ erhöht. Wie bereits in den beiden Vorquartalen hat sich auch im aktuellen Berichtszeitraum die zum 29. Dezember vergangenen Jahres abgeschlossene Übernahme des US-amerikanischen Herstellers von Küchen- und Badmöbeln sowie Aufbewahrungssystemen RSI Home Products positiv auf die Erlöse ausgewirkt. Bereinigt um RSI lag der Umsatz von American Woodmark bei 299,0 Mio US$ und damit um 8 % über dem Vorjahresniveau.



Die Ergebniskennzahlen haben sich ebenfalls maßgeblich aufgrund des RSI-Erwerbs deutlich verbessert. So ist das bereinigte EBITDA um 82,1 % auf 68,1 Mio US$ und der operative Gewinn um rund ein Drittel auf 40,5 Mio US$ gestiegen. Das Nettoergebnis hat sich um 11,2 % auf 24,8 Mio US$ erhöht. Hier haben sich Restrukturierungskosten und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 2,4 Mio US$ bzw. 12,3 Mio US$ sowie gestiegene Rohmaterialkosten negativ ausgewirkt.