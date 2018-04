Zwei weitere Greenfield-Sägewerke in Alabama geplant

Das US-amerikanische Sägewerksunternehmen The Westervelt Company und die Rex Lumber Co. planen beide im Bundesstaat Alabama den Bau eines Greenfield-Sägewerkes.



Westervelt plant nach eigenen Angaben im Süden von Alabama ein Sägewerk mit einer Produktionskapazität von 250 Mio bdft. Laut einer Mitteilung des Unternehmens vom 30. März bedürfen sowohl der namentlich noch nicht genannte Standort als auch die bisherige technische Werksplanungen noch der Zustimmung des Board of Directors von Westervelt.



Rex Lumber wiederum will im Pike County im Südosten von Alabama ein neues Werk mit einer Kapazität von mindestens 240 Mio bdft errichten. Die Investitionskosten gibt das Unternehmen mit rund 110 Mio US$ an. Die County Commission hat in Zusammenhang mit dem Projekt von Rex Lumber bereits Ende Februar entschieden, ein zinsloses Darlehen von der South Alabama Electric Cooperative in Höhe von 750.000 US$ und weitere 150.000 US$ für Kapitalkosten bereit zu stellen.