Zwei Neuzugänge in ISP-Gruppe Produktion und Handel

Zum Jahresbeginn sind die Vertriebsgesellschaft Amorim Flooring mit Sitz in Zug und der Laubholzverarbeiter Corbat Holding mit Sitz in Vendlincourt der Interessengemeinschaft Schweizer Parkett-Industrie (ISP) beigetreten. Beide Unternehmen gehören dort der Gruppe „Produktion und Handel" an. Im vergangenen Jahr hatte es in dieser Gruppe keine Veränderungen bei den zu diesem Zeitpunkt 17 Mitgliedern gegeben. Mit den zwei Neuzugängen umfasst die Gruppe Produktion und Handel inzwischen 19 Mitglieder.



Neben Produzenten und Handelsunternehmen sind auch Parkett- und Bodenleger in der ISP organisiert. Der Gruppe „Verlegung“ gehören aktuell 210 Unternehmen an. Ende 2017 waren es 201 Unternehmen, sieben mehr als im Jahr zuvor.