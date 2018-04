Zech Group beteiligt sich an LifeCycleTower-Entwickler

Das Baudienstleistungsunternehmen Zech Group hat sich mit Wirkung vom 19. April an Cree in Dornbirn/Österreich beteiligt. Damit erhält das Entwicklungsunternehmen für mehrgeschossige Gebäude in Holz-Hybrid-Bauweise neben der Rhomberg Ventures des Bauunternehmens Huber Rhomberg einen zweiten Gesellschafter.



Zusammen mit der Zech Group soll der von Cree entwickelte LifeCycleTower weiterentwickelt und Bauträgern angeboten werden. Bislang ist das Konzept bei einem 27 m hohen Bürogebäude in Dornbirn, für das Verwaltungsgebäude der Illwerke in Vandans/Vorarlberg und bei einem Wohngebäude in Memmingen umgesetzt werden. Darüber hinaus sind zwei Projekte in Deutschland in Vorbereitung.