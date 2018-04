Wood-Mizer erweitert Service- und Vertriebsnetz in DRC

Wood-Mizer Africa baut zusammen mit dem Sägewerks- und Holzhandelsunternehmen ConneX Forestry die Vertriebs- und Servicestrukturen für horizontale Mobilbandsägen in der Demokratischen Republik Kongo/Kinshasa (DRC) aus. Mitte März haben beide Unternehmen in Mbandaka in der DRC-Provinz Equateur offiziell einen dritten Standort eröffnet. Wie die beiden bisherigen DRC-Standorte am Firmensitz von ConneX Forestry in Kingabwa und Kinkole ist auch Mbandaka mit Anlagen zur Schärfen und Schränken der Bandsägeblätter ausgestattet. Darüber hinaus werden Bandsägen, Nachschnittanlagen sowie Ersatzteile vorgehalten und Schulungen durchgeführt.



Die am östlichen Ufer des Kongo, rund 800 km nordöstlich von Kinshasa gelegene Stadt Mbandaka ist von Wood-Mizer Africa und ConneX Forestry aufgrund ihres Zugangs zu den Wäldern der Provinz Equateur als Standort ausgewählt worden. Von Mbandaka aus werden die während der Trockenzeit eingeschlagenen Stämme und grob mit Motorsägen zugerichtetes Schnittholz bislang mit Beginn der Regenzeit nach Kinshasa geflößt. Mit Hilfe der Mobilbandsägen soll zum einen die Ausbeute und zum anderen die Wertschöpfung in der Region erhöht werden.



Wood-Mizer Africa hat ConneX Forestry im August 2016 die Generalvertretung in DRC übertragen. Ziel der 2015 gegründeten ConneX Forestry ist es, besonders Kleinunternehmen in DRC Einkommensquellen zu erschließen. Zu den von ConneX Forestry als Schnittholz vermarkteten Holzarten gehören unter anderem Iroko, Padouk oder Bubinga.