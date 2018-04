Verkaufspreisindices für KVH sind weiter gesunken

Die Verkaufspreisindices für KVH sind auf dem deutschen Markt auch im Februar und damit den zweiten Monat in Folge gesunken, während der Einkaufspreisindex für KVH-Rohsparren (Fichten-/Tannenrohware) nach vier Monaten erstmals wieder gegenüber dem Vormonat zulegen konnte. Laut den Ergebnissen der Umfrage der Forst Holz Markt Consulting, Vogtsburg, unter deutschen KVH-Herstellern gab der Index für KVH-Stangenware in nSi-Qualität an den Handel um 0,7 % auf 98,6 Punkte nach, der Index für KVH-nSi nach Liste an den Handel sank mit -0,6 % auf 97,6 Punkte in vergleichbarem Umfang. Trotz des abermaligen Rückgangs bewegen sich die beiden Indices aber weiterhin noch um 1,0 % bzw. 1,6 % über Vorjahresniveau.



Beim Direktabsatz fielen die Rückgänge gegenüber Januar noch etwas stärker aus. Der Index für Stangenware lag hier im Februar mit 98,0 Punkten gegenüber dem Vormonat um 0,9 % niedriger, im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich hingegen noch ein Plus von 1,7 %. Bei Listenware im Direktabsatz weist der für Februar ermittelte Wert mit 97,1 Punkten einen Rückgang um 1,1 % im Vergleich Januar aus, zum Vorjahr steht noch ein Plus von 0,7 %.