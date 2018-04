Verkauf von Harvestern hat sich in Deutschland erhöht

Der Verkauf von Harvestern hat sich 2017 in Deutschland erhöht, während die Zahlen bei Forwardern zum Vorjahr stark rückläufig waren. In Deutschland wurden laut der Erhebung des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) mit 120 Maschinen 30 % mehr Harvester als im Vorjahr verkauft. Zuletzt wurden 2012 genauso viele und 2011 mit 145 mehr Harvester als 2017 verkauft. Bei Forwardern hat sich in Deutschland der Rückgang der Vorjahre mit nur noch 116 Fahrzeugen weiter fortgesetzt. Nur im Krisenjahr 2009, als die Forstmaschinenverkäufe nach dem Boomjahr 2007 das zweite Jahr in Folge eingebrochen waren, sind mit 78 Forwardern weniger Maschinen verkauft worden. Den neuerlichen Rückgang wird mit den bei der Holzrückung stark unter Druck stehenden Dienstleistungspreisen begrübet. Im Verlauf der Vorjahre hat sich bei Forwardern damit ein Investitionsstau aufgebaut.



Das Geschäft mit Kombischleppern, Skiddern und Forsttraktoren hat sich 2017 abgeschwächt. So wurden 41 für die Kurz- und Langholzrückung geeignete Kombischlepper verkauft, 10 weniger als im Vorjahr. Bei den seit 2016 getrennte erfassten Skiddern und Forstschleppern ergeben sich mit 52 bzw. 58 in Summe dagegen rückläufige Zahlen gegenüber den bis 2015 noch gemeinsam in der Kategorie „Forstspezialschlepper“ durchgeführten Erhebungen.



Seit zwei Jahren erfolgt in der KWF-Forstmaschinenstatistik auch eine regionale Auswertung. Dabei war 2017 ein starker Rückgang bei Forstmaschinenverkäufen in Hessen um rund 25 % feststellbar. In Sachsen haben sich die Verkäufe dagegen um 25-30 % erhöht, sodass davon ausgegangen wird, dass sich dort der in den Jahren zuvor feststellbare Investitionsstau aufzulösen beginnt. Der Trend zu Achtradharvestern spiegelt sich auch in dem 2017 erreichten Anteil von 52 % wider. 10 % der verkauften Harvester hatten ein Raupenfahrwerk. Bei den Forwardern sind nahezu alle verkauften Maschinen mit Kranen von 9 m oder 10 m Reichweite ausgestattet gewesen. Mit Traktionshilfsseilwinden waren 2017 rund 5 % der Harvester und Forwarder ausgestattet.