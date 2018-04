Velux Group hat US-Dachfensterhersteller übernommen

Die dänische Velux-Gruppe hat über ihre US-amerikanische Vertriebstochtergesellschaft Velux America den Dachfenster- und Oberlichthersteller Wasco Products mit Sitz in Wells/Maine übernommen. Mit diesem Schritt will Velux laut einer am vergangenen Dienstag veröffentlichten Mitteilung vor allem das Objektgeschäft in den USA weiter ausbauen. Wasco fertigt zwar auch Dachfenster für den privaten Bereich, ist offenbar aber vor allem im öffentlichen Sektor stark vertreten, wo die Oberlichtsysteme beispielsweise in Einkaufszentren, Schulen und Sporthallen Verwendung finden.



Wasco produziert an zwei Standorten. Neben dem Stammwerk in Wells an der Ostküste wurde im Jahr 2013 ein zweites Werk in Reno/Nevada im Westen der USA in Betrieb genommen.



Velux verfügt damit künftig über drei Produktionsstandorte in den USA. Bislang wurden sämtliche für den US-Markt vorgesehenen Produkte über die Produktionsgesellschaft Velux Greenwood in Greenwood/South Carolina hergestellt. Der Vertrieb erfolgt landesweit über große Baumarktketten, Bauelemente- und Holzhandelsunternehmen und Fachhändler.