Valutec erhält drei Trockner-Aufträge aus Norwegen

Die norwegischen Sägewerksunternehmen Bergene Holm, Gran Tre und Kjeldstad Trelast haben bei der schwedischen Valutec Group mehrere Trockenkammern und Kanaltrockner bestellt. Das Auftragsvolumen liegt nach Angaben von Valutec bei zusammen rund 4 Mio €.



Bergene Holm erhält für das Sägewerk Nidarå in der zweiten Jahreshälfte drei Kanaltrockner mit einer Gesamtkapazität von 120.000 m³/Jahr. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2019 geplant. Diese Bestellung ist der zweite Schritt eines Investitionsprogramms. Zuvor waren in dem Werk eine neue Sägelinie und eine neue Rundholzzuführung installiert worden. Bergene Holm ist mit einem Jahreseinschnitt von rund 1 Mio m³ an acht Standorten eines der größten Säge- und Hobelwerksunternehmen Norwegens. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei 430, der Jahresumsatz bei etwa 1,3 Mrd nkr.



Gran Tre hat für den Standort Jaren zwei staplerbeschickte Trockenkammern als Erweiterung zu den drei bestehenden Anlagen bestellt. Parallel zur Erhöhung der Trocknungskapazität will das Unternehmen seine Schnittholzproduktion um 50 % auf 90.000 m²/Jahr steigern. Das Unternehmen beschäftigt 27 Mitarbeiter und erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von etwa 60 Mio nkr.



Bei der Investition der Kjeldstad Holding handelt es sich um eine Trockenkammer für das Werk Støren, in dem jährlich rund 35.000 m³ Fichten- und Kieferschnittholz produziert werden.