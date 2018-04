USNR: Firmenname Söderhamn Eriksson verschwindet

Der US-amerikanische Maschinen- und Anlagenhersteller US Natural Resources (USNR) wird am Markt künftig nur noch unter USNR auftreten. Rund drei Jahre nach der Übernahme des schwedischen Maschinenbauunternehmens Söderhamn Eriksson AB endet damit der bisherige gemeinsame Marktauftritt unter USNR/Söderhamn Eriksson. Nach Angaben von USNR soll gegenüber Kunden mit dem neuen Marktauftritt eine einheitliche Struktur des Unternehmens kommuniziert werden.



USNR teilt seine Geschäftsaktivitäten künftig in die fünf Kernbereiche „Lumber Manufacturing“, „Veneer & Plywood Manufacturing“, „Scanning, Optimization & Controls“, „Presse Equipment“ und „Engineered Wood & Secondary Mfg“, die wiederum je nach Anwendung in verschiedene Unterbereiche aufgeteilt sind.