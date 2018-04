US-Möbelhersteller wieder mit Plus beim Auftragseingang

Nach einem Rückgang von 9 % im Dezember hat der Auftragseingang der auf den „Residential-Bereich“ ausgerichteten US-amerikanischen Möbelhersteller im Januar im Vergleich zum Vorjahr wieder um 2 % auf 2,082 Mrd US$ zugelegt. Laut dem monatlich veröffentlichten Konjunkturbericht des Beratungsunternehmens Smith Leonard war der Auftragsbestand mit -1 % auf 1,998 Mrd US$ im Januar allerdings weiterhin leicht rückläufig; im Dezember war hier ein Minus von 4 % verzeichnet worden.



Der Umsatz hat im Januar mit 2,033 Mrd US$ in etwa auf dem Vorjahresniveau stagniert. Im Dezember hatte der Umsatz noch um 7 % nachgegeben. In allen anderen Monaten des vergangenen Jahres waren hingegen Zuwächse verzeichnet worden. Die Steigerungsraten reichten dabei von +2 % im Januar und April bis +10 % im Juli.