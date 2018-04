Toom Baumarkt konnte Umsatz wieder um 2,5 % steigern

Das Rewe-Geschäftsfeld „Fachmarkt National" mit den Vertriebslinien „Toom Baumarkt" und „B1 Discount Baumarkt“ hat im Geschäftsjahr 2017 laut den am 10. April vorgelegten vorläufigen Zahlen wieder ein leichtes Umsatzplus von 2,0 % auf 2,1 Mrd € erzielt. Die Umsätze der Vertriebslinie Toom Baumarkt sind um 2,5 % auf 1,9 Mrd € gestiegen; die B1 Discount-Baumärkte mussten dagegen einen Rückgang von 12 Mio € hinnehmen. Zusammen haben sich die beiden Vertriebslinien nach Aussage der Rewe Group aber immer noch besser entwickelt als die deutsche Baumarktbranche insgesamt, die laut den BHB-Zahlen um 1,1 % zugelegt hat.



Im Geschäftsjahr 2015 hatten die Baumarktumsätze der Rewe Group um 1,1 % auf 2,120 Mrd € zugelegt; für Toom Baumarkt war damals ein Plus von 1,9 % ausgewiesen worden. 2016 hatte der Baumarktumsatz um 1,5 % nachgegeben, was vor allem mit der Reduzierung der Standortzahl um drei auf 287 erklärt worden war. Flächenbereinigt hatte Toom Baumarkt damals laut der Rewe Group ungefähr das Vorjahresniveau erreicht.