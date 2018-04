Teile der Heidegesellschaft firmieren als HD Silva

Seit gestern treten die Geschäftsbereiche „Rundholz“ und „Fotovermessung“ des Holzhandelsunternehmens Heidegesellschaft Forstprodukte und -geräte unter der Marke HD Silva auf. Mit dem neuen Markennamen soll die Verbundenheit zur dänischen Muttergesellschaft HedeDanmark (HD) zum Ausdruck gebracht werden. Da der Bereich Forstgeräte der Heidegesellschaft bereits seit längerer Zeit als HD 2412 firmiert, wird damit auch eine Vereinheitlichung im Branding innerhalb der Heidegesellschaft erreicht. Rechtlich bleibt die Heidegesellschaft Vertragspartner.



Zusammen mit dem deutschen Tochterunternehmen ist HedeDanmark eines der führenden Holzhandelsunternehmen im Ostseeraum. Laut der Firmenhomepage werden im Bereich „Trading in Timber and Woodchips“ jährlich rund 800.000 m³ vermarktet. Die Industrieholz- und Hackschnitzellieferungen erfolgen in einem nennenswerten Umfang an Holzheizkraftwerke. Darüber hinaus sind HedeDanmark und die Heidegesellschaft in der Vermarktung von Nadel- und Laubindustrieholz für Zellstoff- und Holzwerkstoffhersteller, Laubstammholz für die Parkettindustrie und Sägewerke sowie im Rundholzexport nach Asien tätig.



Weitere Tätigkeitsfelder der HedeDanmark sind unter anderem Forstdienstleistungen in den Bereichen Aufforstung, Holzernte und Rückung, Garten-/Landschaftsbau, die Zucht von Weihnachtsbäumen und der Handel mit Reststoffen für Biogasanlagen und Düngerhersteller. Der von HedeDanmark erzielte Jahresumsatz wird mit rund 227 Mio € angegeben.