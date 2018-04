Stora Enso: Holzverkaufszahlen knapp unter Vorjahr

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte die finnische Stora Enso im Geschäftsbereich „Wood Products“ insgesamt 1,19 Mio m³ Schnittholz und Holzprodukte absetzen, rund 1,7 % weniger als im ersten Quartal 2017. In dem heute vorgestellten Geschäftsbericht bestätigte der Konzern die bereits am 13. April in einer Börsenmitteilung genannt Umsatz- und Ergebniszahlen des Geschäftsbereichs. Demnach konnte im ersten Quartal das EBIT um rund ein Drittel auf 29 Mio € gesteigert werden. Aufgrund des Verkaufs der finnischen Holzhandelsgesellschaft Puumerkki und der estnischen Estonian Puumerkki an die Investmentgesellschaft Mimir Invest sowie der Verlagerung der baltischen Holzeinkaufsaktivitäten in den Geschäftsbereich „Others“ gab der Quartalsumsatz um 6 % auf 392 Mio € nach.