Steinhoff hat rund 300 Mio € Schulden abgebaut

Die Steinhoff International Holdings hat die Konzernschulden bis zum Ende des ersten Quartals um 302 Mio € reduziert. Wie aus einer anlässlich der Hauptversammlung am 20. April veröffentlichten Unternehmenspräsentation des Konzerns hervorgeht, belaufen sich die Gesamtschulden damit noch auf rund 10,4 Mrd €. Am 14. Dezember vergangenen Jahres lagen die ausstehenden Konzernschulden bei 10,702 Mrd €.



Bis Ende März wurden ausschließlich Schulden in Afrika abgebaut. Die Schulden hier haben sich um 586 Mio € auf 1,4 Mrd € verringert. Im Gegensatz dazu haben sich die in Europa und den USA bestehenden Verbindlichkeiten um 153 Mio € auf 8,7 Mrd € bzw. um 81 Mio € auf 250 Mio € erhöht.



Wie aus der Unternehmenspräsentation weiter hervorgeht, wird die unabhängige Untersuchung durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) noch bis zum Jahresende andauern. Die bisherige Untersuchung hat ergeben, dass in den vergangenen Jahren verschiedene Transaktionen stattgefunden haben, die zu einer signifikanten Überbewertung des Konzerneinkommens und verschiedener Assets geführt haben. Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird PwC zusammen mit Steinhoff die finanziellen Auswirkungen dieser identifizierten Transaktionen bestimmen. Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2016/2017 ist nach dem Abschluss der Untersuchung durch PwC für Ende Dezember geplant.



Auf der Konzernhauptversammlung in Schiphol/Niederlande haben die anwesenden Aktionäre sämtlichen Beschlussvorschlägen zugestimmt. So wurden Philip Dieperink als CFO des Konzerns, Alexandre Nodale als stellvertretender CEO und Louis du Preez als Commercial Director bestätigt. Zum Operational Director wurde Theodore de Klerk gewählt. Heather Sonn wurde als Aufsichtsratsvorsitzende bestätigt.