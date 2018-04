Steinhoff erlöst mit STAR-Aktienpaket rund 254 Mio €

Die Steinhoff International Holdings hat mit dem Verkauf von Aktien ihrer südafrikanischen Tochtergesellschaft Steinhoff Africa Retail Limited (STAR) 3,75 Mrd Rand bzw. rund 254 Mio € erlöst. Wie der Konzern heute Morgen mitgeteilt hat, wurden 200 Mio STAR-Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Mit diesem Schritt sollen die Schulden des Unternehmens in Südafrika verringert werden. Das Angebot war den Angaben zufolge mehrfach überzeichnet. Der Anteil Steinhoffs an Star sinkt damit um knapp 6 % auf 71,01 %. Die Transaktion soll bis zum 17. April abgeschlossen werden. Die Tochtergesellschaft, in der seit dem 1. Juli 2017 alle afrikanischen Einzelhandelsaktivitäten zusammengefasst sind, war erst im September vergangenen Jahres an die Börse in Johannesburg (JSE) gebracht worden.



Seit dem Bekanntwerden von Bilanzunregelmäßigkeiten im Dezember hat Steinhoff verschiedene Maßnahmen zur Refinanzierung bzw. Schuldenbegleichung innerhalb seiner südafrikanischen Aktivitäten ergriffen. Mitte März wurden mit dem Verkauf von 450 Mio Aktien des südafrikanischen Mischkonzerns KAP Industrial Holdings insgesamt rund 251 Mio € erlöst.