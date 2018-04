Siempelkamp liefert Gesamtanlage für OSB an Murom

Der russische Sperrholz- und Spanplattenhersteller Murom wird in die Produktion von OSB einsteigen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen bei Siempelkamp eine Komplettanlage geordert. Kernstück des Auftrags ist eine ContiRoll der neunten Generation in den Abmessungen 8,5 ft x 30,4 m. An dem Projekt sind zudem weitere Unternehmen der Siempelkamp-Gruppe beteiligt. Pallmann wird laut einer heute von Siempelkamp veröffentlichten Mitteilung die gesamte Rohmaterialaufbereitung von der Konditionierung des Rundholzes über die Entrindung bis zur Erzeugung der Deck- und Mittelschichtfraktionen liefern. Von CMC Texpan kommt die komplette Materialaufbereitung inklusive der Sieb-, Beleimungs- und Streutechnik. An Büttner ging der Auftrag für die Energieanlage sowie den Trommeltrockner. Für das Engineering der Gesamtanlage ist Sicoplan zuständig.



Der Montagebeginn des Werkes soll noch im vierten Quartal des laufenden Jahres erfolgen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2019, der Start der regulären Produktion im Frühjahr 2020 geplant. Laut Siempelkamp wird sich die Gesamtkapazität von Murom damit auf 550.000 m³/Jahr mehr als verdoppeln. Bezogen auf die von Murom angegebenen Kapazitäten für Sperrholz (150.000 m³/Jahr) und Spanplatten (120.000 m³/Jahr) ist die OSB-Anlage damit auf eine Produktion von rund 280.000 m³/Jahr ausgelegt. Als Rohstoff soll dabei laut Siempelkamp unter anderem Restholz aus der Sperrholzproduktion verwendet werden.