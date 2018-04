Schwierigkeiten bei der Rohspanplattenversorgung

Die Versorgungssituation bei Rohspanplatten, die nach der von November 2017 bis Mitte Januar 2018 eingetretenen Entspannung ab Anfang Februar wieder schwieriger geworden war, ist nach Aussagen von zahlreichen Verarbeitern im Verlauf des März zu einem größeren Problem geworden. Verschiedene Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihren Bedarf in den passenden Qualitäten und Formaten zu decken. Verschärfend wirkt sich aus, dass einzelne Spanplattenhersteller in den letzten Wochen bestehende Lieferzusagen nicht voll eingehalten haben. In der Folge ist es auf Verarbeiterseite auch schon zu Auswirkungen auf die Produktion gekommen.



Die Engpässe in der Rohspanplattenversorgung werden nach Einschätzung von Herstellern und Verarbeitern mindestens bis Mitte Mai anhalten, verschiedene Unternehmen rechnen erst im Verlauf des Sommers mit einer Entspannung. Als Begründung wird unter anderem angeführt, dass sich die Versorgungssituation bereits über die Osterfeiertage kaum verbessert hat. Die Lagerbestände der Hersteller und Verarbeiter sind weiterhin auf einem relativ niedrigen Niveau. Die produzierten Mengen sind größtenteils in Kontrakten gebunden und fließen damit direkt ab. Freie Mengen gibt es praktisch nicht am Markt.



Zahlreiche Rohspanplattenabnehmer haben vor diesem Hintergrund ihre Einkaufsstrategie angepasst und versuchen, ihren Bedarf über längerfristige oder zusätzliche Käufe abzusichern. Dadurch ist die seit mehreren Monaten ohnehin relativ hohe Nachfrage noch weiter angestiegen. Dieser Nachfrageanstieg könnte dazu führen, dass auch die im Mai anstehenden kurzen Wochen kaum einen Effekt auf die Versorgungssituation haben werden.