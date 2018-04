Sappi: Zellstoffproduktion nach Brand wieder angefahren

Bereits am vergangenen Freitag konnte die Produktion in dem Zellstoffwerk der Papierfabrik Sappi Stockstadt wieder angefahren werden. Die Zellstoffproduktion war nach einem Brand im Bereich einer Hackschnitzelanlage am 1. April gestoppt worden.



Nach Unternehmensangaben sind die Reparaturarbeiten abgeschlossen. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt genannt. Zur Schadenshöhe werden keine Angaben gemacht.