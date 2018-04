Russische ULK-Gruppe nimmt Durchlauftrockner in Betrieb

Die nordrussische ULK-Gruppe nimmt derzeit am Standort Kostylevo vier Zwei-Zonen-Durchlauftrockner vom Typ HFB des finnischen Anlagenherstellers Heinola Sawmill Machinery in Betrieb. Im Dezember waren am selben Standort bereits vier HFB-Trockner aufgebaut worden und angelaufen.



Die acht, auf eine Kapazität von insgesamt 400.000 m³ Fichten- und Kiefernschnittholz bei einer Endfeuchte von 11 % ausgelegten Trockner sind jeweils mit Druckrahmen und dem von Heinola entwickelten "Eco Control System" ausgerüstet. Die Beschickung erfolgt automatisch auf 8,2 m breiten Paketwagen. Jeweils vier Anlagen sind für die Trocknung von Haupt- und Seitenware vorgesehen.