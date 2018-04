Roto hat Dachfenster Keller vollständig übernommen

Der Baubeschlag- und Dachfensterhersteller Roto Frank hat über seine Tochtergesellschaft Dach- und Solartechnologie das Schweizer Unternehmen Dachfester Keller mit Sitz in Thalheim vollständig übernommen. Das Signing war am 19. März. Der bisherige Inhaber Peter Keller bleibt Geschäftsführer. Die beiden Unternehmen haben bereits seit Längerem kooperiert.



Roto will über diese Akquisition seine Serviceleistungen auf dem Schweizer Markt ausbauen. Dachfenster Keller beschäftigt derzeit rund 20 Mitarbeiter, die landesweit tätig sind. Das Angebot des Unternehmens umfasst in erster Linie den Einbau von Dachfenstern sowie Reparaturen und Servicedienstleistungen. Bedarf im Servicebereich sieht Christoph Hugenberg, im Roto-Vorstand für die Division Dach- und Solartechnologie zuständig, beispielsweise bei der Automation von Verschattungssystemen bzw. bei Smart-Home-Lösungen. Neben dem Roto-Sortiment wird Dachfenster Keller aber auch weiterhin Produkte anderer Hersteller im Portfolio führen.



Die Übernahme ist ein weiterer Schritt im Hinblick auf Rotos Strategie, sich neben der Funktion als Hersteller auch als Servicepartner mit umfassenden Dienstleistungen rund um den Einbau und der Nachversorgung zu positionieren. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen bereits im Herbst 2017 die auf den After Sales-Bereich ausgerichtete Servicegesellschaft Wollenberg übernommen.