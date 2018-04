Rettenmeier hat Rundholzeinkauf neu strukturiert

Die Rettenmeier Holding hat in den vergangenen Monaten den Rundholzeinkauf der Sägewerke in Wilburgstetten, Hirschberg-Ullersreuth und Ramstein neu strukturiert. Nachdem Alfons Scherrle, der bislang den Einkauf für alle drei deutschen Sägewerke verantwortet hat, am 31. März nach 40 Jahren in den Ruhestand gegangen ist, wurde auf die Neubesetzung einer Gruppeneinkaufsleitung verzichtet. Stattdessen hängt der Einkauf der jeweiligen Standorte nun direkt unter dem Vorstand Dr. Stephan Lang und wird auf dieser Ebene koordiniert.