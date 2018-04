Rahmenvereinbarung für ELDATsmart unterzeichnet

Gestern haben die Präsidenten der beiden in der Plattform Forst und Holz zusammengeschlossenen Spitzenverbände der deutschen Forst- und Holzwirtschaft in Berlin die „Rahmenvereinbarung für den ELDATsmart-Standard“ (RVE) unterzeichnet. Bereits vor einigen Wochen haben insgesamt 46 Unternehmen aus der Säge-, Zellstoff- und Papier- sowie der Holzwerkstoffindustrie und dem Rohholzhandel mit einem jährlichen Holzeinkaufsvolumen von schätzungsweise über 20 Mio m³ haben sich im Rahmen von Selbstverpflichtungserklärungen zum ELDATsmart-Standard bekannt. Die Plattform Forst & Holz empfiehlt Unternehmen aus der Forst- und Holzbranche eine baldige Einführung und vor allem einheitliche Anwendung des ELDATsmart-Standards.



Am 17. Mai veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher (AGR) einen Workshop ein, bei dem Herausforderungen diskutiert, Lösungswege aufgezeigt und eine gemeinsame Roadmap zur Einführung von ELDATsmart erarbeitet werden sollen.