Ponsse beruft Vanhainen als neues Vorstandsmitglied

Juha Vanhainen ist seit 9. April Vorstandsmitglied des finnischen Forstmaschinenherstellers Ponsse. Er folgt auf Ossi Saksman nach. Vanhainen ist seit 2015 CEO des Lebensmittelherstellers Apetit Oyi. Von 1990 bis 2015 war Vanhainen auf unterschiedlichen Positionen des Stora Enso-Konzerns bzw. deren Vorgängerunternehmen tätig. So hat er von 1990 bis 1998 in dem Papier- und Zellstoffwerk der Enso Oy und Veitsiluoto Oy in Oulu gearbeitet, von 1999 bis 2003 hat er das Werk geleitet. Von 2003 bis 2007 war er Senior Vice President des Stora Enso International Office London. Von 2007 bis 2013 hat er als Executive Vice President die Papiersparte des Konzerns verantwortet und von 2013 bis 2015 ebenfalls als Executive Vice President den Bereich IT Service und Holzbeschaffung.



Die übrigen Vorstandsmitglieder von Ponsse wurden auf der Hauptversammlung am 9. April in ihren Ämtern bestätigt. So bleibt Juha Vidgrèn Vorstandsvorsitzender, stellvertretende Vorsitzende ist weiterhin Mammu Kaario. Als Vorstandsmitglieder fungieren neben Vanhainen noch Matti Kylävaino, Direktor der finnischen Keitele Group, sowie Janne und Jukka Vidgrèn.