Poggenpohl künftig wieder mit zwei Geschäftsführern

Die Geschäftsführung des zur Münchener Industrieholding Adcuram Group AG gehörenden Küchenmöbelherstellers Poggenpohl Möbelwerke wird wieder auf zwei Mitglieder erweitert. Wie Adcuram heute bekannt gegeben hat, wurde Gernot Mang mit Wirkung zum 5. Juni zum neuen Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Produktmanagement ernannt. Neben Mang gehört noch Thomas Kredatus dem Poggenpohl-Management an, der das Unternehmen seit dem Weggang von Patrick Heinen Anfang Juni vergangenen Jahres als Alleingeschäftsführer geleitet hatte.



In den letzten vier Jahren war Mang als Vice President, Head of Strategic Business Unit Eyewear für den Brillenhersteller Rodenstock tätig. Laut Adcuram verfügt Mang über umfassende Erfahrungen im internationalen Vertrieb von Luxusprodukten und hat unter anderem rund zehn Jahre in den USA sowie Lateinamerika gearbeitet.