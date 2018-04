Pöschl bis Ende 2020 als Vorstandsvorsitzender bestätigt

Der Aufsichtsrat der Michael Weinig AG hat auf seiner Sitzung am 15. März Wolfgang Pöschl bis zum Erreichen seiner Pensionsgrenze am 31. Dezember 2020 in seinem Amt als Vorstandsvorsitzender bestätigt. Pöschl ist seit 2010 in der Position tätig. Sein Vertrag war vom Weinig-Aufsichtsrat bereits im Oktober 2013 für fünf Jahre bis Ende 2018 verlängert worden.



Neben Pöschl gehören dem Weinig-Vorstand weiterhin Gregor Baumbusch (Vertrieb und Marketing) und Gerald Schmidt (Finanzen) an.