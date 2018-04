Pilotprojekt zu digitalem Palettenschein gestartet

Die GS1 Germany hat gemeinsam mit 20 Unternehmen ein Pilotprojekt gestartet, um den Nutzen von Blockchain-Technologien im Rahmen des Palettentauschprozess zu testen. Mit Hilfe der Datenbank-Technologie soll der Palettenschein in Papierform abgelöst werden.



Im Vorfeld des Projektes wurden bereits ein einheitlicher Prozessablauf, notwendige Rollen und grundlegende Anforderungen für die spätere Programmierung der Blockchain gelegt. Im Mai beginnt die nächste Arbeitsphase, in der die Systemarchitektur der Blockchain festgelegt wird. In Phase drei folgt die Entwicklung der Simulationsumgebung für einen ersten Testlauf mit einem Prototyp. Der eigentliche Test erfolgt in Phase vier, die voraussichtlich im dritten Quartal stattfinden und etwa vier Wochen dauern wird. Dabei werden Hersteller, Logistik-Dienstleister und Händler innerhalb einer echten Lieferkette den Palettentausch mithilfe der Blockchain-Technologie durchführen.



Der Palettenschein dokumentiert Anzahl, Art und Güte der Ladungsträger. Der Besitzer kann ihn später beim Aussteller oder bei einem beauftragten Dienstleister wieder einlösen.