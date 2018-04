Pfeifer setzt im Sägewerk Lauterbach dritte Schicht ein

Um die durch Orkan „Friederike“ verursachten Sturmholzmengen schneller verarbeiten zu können, hat die Pfeifer Group in ihrem Werk in Lauterbach seit Anfang April den Einschnitt von einem Zwei- auf einen Dreischichtbetrieb umgestellt. In Summe soll der Einschnitt im laufenden Jahr damit auf rund 950.000 fm gebracht werden. Darüber hinaus transportiert Pfeifer über Ganzzüge auch Sturmholz in die anderen Sägewerke der Gruppe.



Nach Angaben von Gernot Hormeß, Geschäftsführer der Pfeifer Holz Lauterbach, soll mit der Ausweitung des Einschnitts ein Beitrag zur Bewältigung der durch Friederike entstandenen Waldschäden geleistet werden. Eine rasche Aufarbeitung der Schäden im Wald und eine entsprechend zeitnahe Weiterverarbeitung sind als vorbeugende Forstschutzmaßnahmen zu sehen. Darüber hinaus wird damit ein Wertverlust des Fichtensturmholzes durch Verblauung und Rotstreifigkeit von bis zu einem Drittel des für Frischholz üblichen Marktpreises vermieden.



Allein in Hessen sind im Norden des Landes insbesondere in den Forstbezirken Bad Hersfeld, Diemelstadt, Hess. Lichtenau, Melsungen, Reinhardshagen, Rotenburg und Wolfhagen rund 2 Mio fm Sturmholz angefallen. Zusammen mit den Windwürfen in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg hat Friederike nach aktuellem Stand einen Anfall von insgesamt etwa 10,5 Mio fm Sturmholz verursacht.