Pennsylvania Cherry baut bis 2019 Concentration Yard

Die neu gegründete US-amerikanische Pennsylvania Cherry (PA Cherry) errichtet in Mercersburg/Pennsylvania am ehemaligen Standort des Fertighausherstellers Foremost Industries einen Concentration Yard für Laubschnitt. Der Kauf des 52 acres großen Geländes und der drei Hallen erfolgte am 30. März 2018. PA Cherry wird auf dem seit zwei Jahren ungenutzten Gelände und Gebäuden Trockenkammern, Sortierlinien sowie Stapelanlagen errichten. An dem Standort soll ab Januar 2019 besonders Cherry-Schnittholz von Sägewerken aus der Region zusammengeführt, sortiert, getrocknet, bewertet und für den Export vorbereitet werden. Ein Schwerpunkt wird nach den Plänenen des PA Cherry-CEO Hong Hong Chen dabei auf Cherry-Schnittholz für die Verschiffung über Häfen an der Ostküste nach China liegen. Die Investitionen in Immobilien und Maschinen liegen bei rund 15 Mio US$. An dem Standort sollen 42 Arbeitsplätze in einem Zeitraum von drei Jahren entstehen. Mit der Personalakquisition soll im Sommer begonnen werden.