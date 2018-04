Österreich: Überdurchschnittlicher Forstmaschinenverkauf

In Österreich sind 2017 mit 52 Maschinen überdurchschnittlich viele Harvester, Forwarder, Kombi- und Forstschlepper verkauft worden. Im langjährigen Mittel weist das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) seit Beginn der Erhebung 2009 durchschnittlich jährlich 48 Forstmaschinenkäufe aus, wobei die in Österreich weit verbreiteten Seilkrane und Gebirgsharvester von KWF nicht erfasst werden. Ähnlich hohe Verkaufszahlen wie 2017 waren in Österreich 2011 und 2014 mit ebenfalls jeweils 52 Forstmaschinen erreicht worden. Übertroffen werden diese Zahlen nur von den Verkäufen 2012 mit 55 Maschinen.



Besonders stark ist 2017 in Österreich der Verkauf von Harvestern auf 27 gestiegen. Bei Forwardern ergeben sich mit 17 Maschinen stabile Verkaufszahlen während Skidder aufgrund des geringen Langholzanteils bei der Holzernte in Österreich mit 7 Maschinen nur einen untergeordnete und Kombischlepper mit einem Exemplaren für den österreichischen Forstmaschinenmarkt kaum eine Rolle spielen.



Die Verkaufszahlen von Harvestern überraschen dabei auf den ersten Blick, da in Österreich zumindest regional seit Jahren bereits ein Überangebot besteht. Allerdings beteiligen sich besonders größere österreichische Forstunternehmer seit einigen Jahren an Ausschreibungen in Nachbarländern wie Deutschland oder Slowenien, sodass die Maschinenkapazitäten erhöht wurden.