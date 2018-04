Östereich: RailCargo verstärkt Vertriebsaktivitäten

Die Güterverkehrsparte Rail Cargo Group der ÖBB-Holding in Wien hat zum zweiten Quartal mit einer Vertriebsoffensive für den Güterverkehr mit Einzelwaggons innerhalb Österreichs begonnen. Im Fokus stehen dabei besonders heimische Unternehmen, darunter Betriebe in den Branchensegmenten Holz, Baustoffe, Konsumgüter, Stahl, Rohstoffe, Automotive, Agrar, Chemie und Entsorgung. Mit einer gezielten Ansprache sollen auch mittelständischen Unternehmen die Serviceleistungen von der Buchungsanfrage bis zu Lieferungen an den finalen Standort vorgestellt werden. Diese so genannten End-to-End Logistiklösungen umfassen dabei auch den Vor- und Nachlauf per LKW, so dass auch Unternehmen ohne eigenen Gleisanschluss das Angebot nutzen können. Anders als andere mitteleuropäische Eisenbahnverkehrsunternehmen, die sich in den vergangenen Jahren auf Großkunden und den Verkehr mit Ganzzügen ausgerichtet haben, will die Rail Cargo Group damit auch im Einzelwagenverkehr wachsen. Am Modal Split hat der Schienengüterverkehr in Österreich derzeit einen Anteil von 30 %.