Norwegen: Anstieg der Stamm- und Industrieholzpreise

In Norwegen sind die Stamm- und Industrieholzpreise in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen. Über alle Sortimente hinweg weist die Statistik der Statens Landbruksforvaltning (SLF) für März einen Durchschnittspreis in Höhe von 392 nkr/m³ aus, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einer Steigerung um 13 % entspricht. Fichtenstammholz kam im März auf 495 nkr (+9,5 %) und damit gleichzeitig auf ein neues Zehnjahres-Hoch. Der Preis für Kiefernstammholz stieg auf 459 nkr/m³, rund 3,8 % höher als im März 2017. Die Industrieholzpreise haben zu Jahresbeginn noch deutlicher angezogen. Laut SLF stieg der Preis für Fichtenindustrieholz um 24 % auf 274 nkr/m³, mit +26 % auf 252 nkr/m³ legte der Preis für Kiefernindustrieholz noch stärker zu. Mit 257 nkr/m³ stieg der Preis für Laubindustrieholz gegenüber Vorjahr um rund 20 % an. Im langjährigen Vergleich kommen die Nadelindustrieholzpreise damit wieder nahe an das Rekordniveau von 2011 heran.



Der Holzeinschlag blieb in Norwegen dagegen in den ersten drei Monaten hinter den jeweiligen Vorjahreszahlen zurück. Nach einem Rückgang im Januar (-3,2 %) und Februar (-2,0 %) weisen die Zahlen der SLF auch für den März (-8,7 %) einen deutlichen Rückgang aus. Kumuliert über das erste Quartal wurden 2,889 Mio m³ erfasst, rund 4,8 % weniger als im Vorjahresquartal.