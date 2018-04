New River Hardwoods baut Holzhof zu Sägewerk um

Die US-amerikanische New River Hardwoods in Beckley/West Virginia wird 3,8 Mio US$ in den Standort Roan Mountain im Bundesstaat Tennessee investieren. Mit zusätzlichen Anlagen soll der bislang als Holzhof genutzte Standort in ein Laubholzsägewerk umgebaut werden. Nach Abschluss der in den kommenden Wochen vorgesehenen Umbaumaßnahmen sollen in Roan Mountain 25 Mitarbeiter beschäftigt werden.



Roan Mountain ist einer von vier Holzhöfen von New River Hardwoods. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in Mounain City/Tennessee ein Sägewerk und Trocknungszentrum sowie ein Hobelwerk. Ein zweites Sägewerk wird von New River Hardwoods mit der Cumberland Gap Sawmill in Ewing/Virginia betrieben. Zu den von New River Hardwoods verarbeiteten Holzarten gehören White Oak, Linde, Yellow Poplar/Tulipwood, Red Oak, Walnut, Cherry, Soft und Hard Maple sowie Hickory.