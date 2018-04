Neue Sonderausgabe EUWID Holz special liegt vor

Seit Freitag liegt die neue Ausgabe des EUWID Holz special „Holzwerkstoffe & Oberflächen“ vor. Abonnenten der EUWID-Newsletter haben die Sonderausgabe bereits im Postversand erhalten. Eine elektronische Version kann ab heute über die EUWID-Homepage abgerufen werden.



Auf insgesamt 70 Seiten werden aktuelle Themen aus der Holzwerkstoff- und Oberflächenbranche überblicksartig dargestellt. Ein Schwerpunkt ist dabei die Entwicklung der Rohstoffkosten und der Verkaufspreise. Die Auswirkungen auf die Geschäftszahlen der in den betreffenden Branchen tätigen Unternehmen werden beschrieben. Weitere Themen sind Veränderungen in der Küchenmöbelbranche, ein Update zu der Formaldehydregulierung in den USA, die Investitionstätigkeit der Holzwerkstoffindustrie sowie die wieder zunehmenden Tiefdruck-Investitionen der Dekordrucker.



Die Sonderausgabe EUWID Holz special erscheint zweimal jährlich und fasst Themen überblicksartig zusammen, über die in dem wöchentlichen Brancheninformationsdienst EUWID Holz und Holzwerkstoffe sowie auf der Internetseite www.euwid-holz.de jeweils aktuell berichtet wird. Ein gedrucktes Exemplar der aktuellen Ausgabe kann kostenfrei unter holz@euwid.de bestellt werden.