Neue Alno hat Vertriebsteam seit Neustart erweitert

Seit dem Neustart im Januar hat die Neue Alno GmbH ihr Vertriebsteam durch Neuzugänge und die Rückkehr ehemaliger Mitarbeiter erweitert.



Neben den beiden Verkaufsleitern Andreas Sellner (Deutschland Süd/Österreich) und Dennis Horn (Deutschland Nord/Ost) gehören dem Neue Alno-Vertrieb aktuell außerdem noch Adam Krawczyk als Verkaufsberater für die Regionen Deutschland Nord und Nordost (ehemals Alno-Außendienst und Kundendienst Alno-Küchenwelten), Carina Baier als Verkaufsberaterin für die Region Deutschland Südwest (ehemals Alno-Vertrieb Export), Martha Cardozo als Verkaufsberaterin für die Region Deutschland Südost (ehemals Alno und Impuls Vertrieb Export KAM), Christopher Rauch als Verkaufsberater für die Region Deutschland West (ehemals Nobilia-Vertrieb), Muhamet Saidi als Verkaufsberater für die Schweiz (ehemals Alno Biel), Jürgen Enderle als Verkaufsberater für die Schweiz (ehemals Alno-Produktentwicklung) und Oliver Demers (ehemals Carat Küchenplanung) an. Demers verantwortet zunächst die Neugestaltung der Küchenplanungsdaten. In der zweiten Jahreshälfte wird er als Verkaufsberater für die Region West für das Unternehmen tätig sein. Des Weiteren ist Dr. Bernd Warnick bei der Neuen Alno eingetreten. Er wird das Unternehmen bei der Markenpositionierung und Optimierung der Kundenorientierung unterstützen. Bis September 2017 war Warnick Geschäftsführer der Kiveda Holding/Küchen Quelle GmbH.



Nach Angaben von Geschäftsführer Andreas Sandmann verfügt das Unternehmen damit über ein flächendeckendes Vertriebsteam im DACH-Raum. Außerdem will sich die Neue Alno künftig stärker in Großbritannien aufstellen. Die Serienproduktion der auf das mittlere Preissegment ausgerichteten Produktreihe „ALNOactive" ist im März angelaufen. Die ersten Küchen hat die Neue Alno bereits Anfang März im Rahmen eines internationalen Projektauftrags ausgeliefert.